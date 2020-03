KÜPS, PLUSS JA TRANS: Victoria's Secreti reklaamis poseerivad erisugused modellid 

Mulluse pesusõu ära jätnud Victoria's Secret tuli lagedale kevadise reklaamikampaaniaga ning see on varasematest märkimisväärselt erinev. Küpsemat ilu esindavad omaaegsed pesuinglid Helena Christensen (51) ja Daniela Pestova (49), Helena on ühtlasi kampaania fotograaf.