Linnateatri juht Raivo Põldmaa: me pole ainus, kelle suvelavastus on ohus, aga praegu me otsuseid vastu ei võta

MIDA TOOB TULEVIK? „Ma loodan väga, et kui asi meil siin korda saab ja uuesti etendusi andma hakatakse, siis publiku huvi teatrite vastu ei lange,“ ütleb linnateatri juht Raivo Põldmaa, et just siis on teatritel oma publikut väga vaja. Foto: Teet Malsroos

„Peaksime praegu proove tegema, dekoratsioone valmistama ja kostüüme õmblema ning see paneb mind palju rohkem muretsema kui piletimüük,“ tunnistab Tallinna linnateatri juht Raivo Põldmaa. Töö suvelavastusega „Ettevaatust, sõda ja rahu!“ on eriolukorra tõttu seisatud, esietendus peaks aga olema juba 6. juunil. Lavastuse edasilükkamist Põldmaa sõnul arutatud ei ole. „Panime ennast kaheks nädalaks puhkerežiimile ega võta praegu vastu mingeid otsuseid. Elu on õpetanud, et need tuleb pärast ümber otsustada ja vaheotsused tekitavad segadust.“