Hurraa! Lauljatar Nele-Liis Vaiksoo ootab last 

Lauljatar Nele-Liis Vaiksoo ootab last Ohtuleht.ee , täna, 16:42

Nele-Liis Vaiksoo Foto: Robin Roots

Nele-Liis Vaiksoo annab Instagramis teada, et on beebiootel. "See aasta tuleb kevad teisiti, tiu-tiu! ja teisiti, see aasta teisiti, ja kevad teisiti ja tuleb teisiti, tiu-tiu! ja teisiti ja hoopis teisiti,” kirjutab Nele-Liis pildi all, millel on lumikellukesed ja heegeldatud jänku.