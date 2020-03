Inimesed Rootsi kuninga õde kurdab, et koduses karantiinis on üüratult igav Toimetas Triin Tael , täna, 11:00 Jaga: M

Printsess Birgitta koos oma vennapoja prints Carl Philipiga. Foto: STELLA Pictures/VIDA PRESS

Kuningas Carl XVI Gustafi vanem õde printsess Birgitta (83) elab juba aastakümneid Hispaanias Mallorcal ning on tuntud oma krõbeda päevituse poolest. Lapsed on vanaproua pärast mures, sest tal on seljataga südamehädad, kuid koduses karantiinis istuv printsess nuriseb nüristumise üle.