HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | "Rannamaja" Kerli isa kuldsed sõnad: tüdruk, oled piisavalt vana ja võid teha oma eluga mis ise tahad! 

Rannamaja staarid Kristo Koik ja Kerli Rehe Foto: Martin Ahven

Ennast purju joonud Kerli rääkis avameelselt välja tõe tema ja Kristo kohta - seda siis seksiga seoses. Kui kõik arvasid, et ta magas Kristoga vaid ühe korra, siis tegelikult polnud see üldse nii. Nimelt tunnistas Kerli, et vahele jäid nad telekaamerate ees seksiga tõepoolest vaid ühe korra, kuid seksisid nad reaalselt lausa neli korda. "Kolm korda toas ja ühe korra rõdul,"paljastab Kerli.

"Rannamaja" Kerli leidis endale uue peika Foto: Instagram

Sotsiaalmeedias ringlesid fotod, kus on näha, et "Rannamaja" Kerli ehk Kerli Rehe on Pärnus tundmatu noormehega õrnusi jagamas. Kerli tunnistabs, et peol sai ikka vägijooki ka võetud, aga tema ei ütleks, et piltidelt nähtud suudlus oleks vale otsus. "Eks natukene ikka sai mekitud,” tunnistab neiu ja lisab: “Kes siis tänapäeval kainelt väljas käib.” Siiski ei soovinud neiu rääkida fotodel olevast noormehest ning väitis, et ta ei teadnud, et pilte üldse tehti.