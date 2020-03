Nedsaja Küla Bänd võitis kolm Kuldset plaati: see oli meie jaoks täiesti ootamatu ja suur üllatus 

“Võit on kindlasti oluline. On tore, kui märgatakse ja inimestele meie muusika meeldib, see läheb meile väga korda” räägib Valk. Bändiliige Toomas rõõmustab, et üks võitudest tuli just albumi kategoorias. “Tegime seda täiesti ise, mitte mõne plaadifirma alt. Pidime hakkama saama iseseisvalt nii loome- kui stuudiotööga.”