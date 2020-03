Uimastatud ja vägistatud lauljanna ei suuda oma katsumustest rääkida 

Duffy pöördus neljapäevaõhtuses Instagrami postituses Briti raadiojaama Radio 2 saatejuhi Jo Whiley poole. "Sa ehk lugesid sõnu, mis ma paar nädalat tagasi kirjutasin, ma tõesti tunnen end nüüd vabamana. Püüdsin selle järel teha suulise intervjuu, aga see on raskem, kui arvasin, kirjutan varsti pikemalt."

Duffy saatis DJ-le laulu "Something Beautiful". "Midagi sellist, mida saaks praegusel keerulisel ajal raadios mängida, kui see sulle muidugi meeldib. Kui see peaks tuju tõstma." Ta toonitab, et plaadifirma Universal Music ei pane tema käitumist pahaks. "Ma ei kavatsegi seda välja anda. Arvasin, et teeks see kodus istuvatele inimestele rõõmu."