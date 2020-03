Mis saab mai lõppu plaanitud suurkontserdist? Trad.Attack! leiab: vaatame päev korraga 

„Oleme teinud meeskonnaga mitu koosolekut ja mõelnud, mida edasi teha. Praegu oleme otsustanud, et jätkame ettevalmistusi nii palju, kui kodus teha saame,“ räägib Sandra Vabarna videopostituses. Bändiliikmed, nagu tuhandeid teisedki eestlased, on praegu kodusel režiimil. „Me anname kindlasti 17. aprillil albumi välja,“ kinnitab Sandra, et uus plaat „Make Your Move“ tuleb. „Mina pean 17. aprillil kodus ka sünnipäeva,“ lisab Jalmar.

Sandra sõnul lähevad kontserdi ettevlmistused praegu plaanipäraselt, meeskond on selleks valmis ja kõik tegutsevad kodudes. „Proove me praegu koos ei tee. Jälgime olukorda ja oleme valmis, et see kontsert ikka 23. mail teha. Ja kui juhtub, et see olukord kestab kauem ja öeldakse, et ei tohi teha, siis ärge muretsege – kontsert ei jää ära, me lükkame selle edasi,“ kinnitab Sandra ja lisab, et juba on mõeldud välja ka mõned alternatiivsed kuupäevad. „Olukord on praegu keeruline, aga iga keeruline olukord läheb mööda. Me ei tea, kaua see kestab, aga vaatame päev korraga ja kindlasti anname teile teada, kui oleme otsustanud.“