Ühel „Losti“ tähel koroona, teine keeldub karantiinist: „Hindan vabadust!“ 

51aastane Kim avaldas oma Hawaii kodust 10minutilise video, kus rääkis, et oli viimased paar nädalat viibinud New Yorgis ühe telesarja võtetel. Kuid need katkestati ning näitleja naasis koju Hawaiile. Lennu ajal tundis ta kurgus karedust. "Kui maandusin, helistasin oma perearstile ning ta ütles, et hoiaksin sümptomitel silma peal." Igaks juhuks jäi Kim kodus ühte tuppa karantiini. "Kuid samal õhtul hiljem tundsin rinnus pitsitust, ihu tuikas ja palavik hakkas tõusma. Siis käskis arst mul analüüs anda."