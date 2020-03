Anu Saagim langes Soome „Farmist“: tore kogemus oli, aga ma ei lähe enam kunagi tõsielusaatesse! 

Esimene Soome „Farmi“ episood jõudis ekraanile neljapäeval ja Anu pidi sealt lahkuma. „Alguses oli kõik ilus ja päikseline, aga siis sain esimese ülesande tegemisel Soome ühe tuntud juutuuberi käest jalaga näkku. Olin jahmunud, et mäng võib sellise pöörde võtta – võistlus käis justkui elu ja surma peale. Läksin sinna osalema pigem mõttega, et nüüd saab nalja, on mõnus puhkus metsade ja põldude vahel, ning hakkame seal kõik koos mõnusasti aega veetma. Ma ei mõelnud, et see raha, 30 000 eurot, mis on auhinnaks pandud, mõnel vennal silme ees virvendama võtab. Muidugi on see suur summa, ma üldse ei alahinda seda, aga, et asi läheb kohe esimese hooga nii tõsiseks ja võidu nimel on kõik võtted lubatud, seda küll ei osanud oodata,“ räägib Anu.