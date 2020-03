Viirus lahutas Berit ja Hendrik Sal-Salleri | Berit: teadmatus ja segadus on praegu halvimad 

Hispaanias koduses karantiinis elav Berit Sal-Saller räägib, et riigis on total lockdown: kodust välja minna ei tohi, politsei ja sõjavägi kontrollivad piirangute täitmist, trahvid on suured. "Palun võtke isolatsiooni tõsiselt! Ärge käige ilma äärmise vajaduseta toidupoes või rahvarohketes kohtades!"