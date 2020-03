Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti ehitas oma esimese tuletorni 

See viis Tallinna rae mõttele, et Kõppu tuleb ehitada tuletorn. 1499. aasta märtsis kirjutati sealse ala peremehele, Saare-Lääne piiskopile, kes andis aprillis loa, kuid kulus aega, enne kui Tallinna ehitusmeister Lambert alustas 1505. aastal tuletorni ehitust seljakule, mis oli 68 meetrit merepinnast kõrgemal.

Juba seitse aastat pärast valmimist, 1538. aastal tahtis Tallinn luba Kõpu tuletorn kõrgemaks ehitada. Piiskop andis selle, kuid nõudis, et tornile kinnitataks tema vapp ja mööduvad soolalaevad maksaksid talle tasu. Igaks juhuks lisati ehitustingimustesse ka see punkt, et Tallinn ei tohi Hiiumaal kõrtse avada.