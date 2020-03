Orelipoiss virtuaalkontserdist: kuulsin, et kommentaariumis oli väga lõbusat juttu aetud 

“Mulle tundus, et inimestel oli seda mugav kodust vaadata ja ka minul oli seda mugav kodust teha. Kõige tähtsam oli, et tehniline pool vastu peaks ja alt ei veaks,” kirjeldab Orelipoiss. Samas oli laulja sõnul tunda kerget esinemispalavikku, sest live-ülekandes oli terve aja näha vaatajate arv. “Kui vaatajate number jõudis juba 3000 inimeseni, hakkasin mõtlema, et seda on ikka väga palju.”

Jaan ütleb, et ettevõtmine oli suhteliselt spontaanne. “Arutasime elukaaslasega seda umbes kaks päeva, tegime sotsiaalmeedias üleskutse, mida inimesed ootamatult kiiresti jagama hakkasid. Ma ei ole ise veel kontserti üle vaadanud, aga ilmselt tuleb seda teha, sest kommentaariumis oli väga lõbusat juttu aetud.”

Kontserdile sai osta ka pileteid, hinnad algasid 1,23 eurost (nimega „üks kaks kolm“) ja kõige rohkem võis toetada 17 euro ja 30sendiga (nimega „seitseteist tuul ja torm“). “Ma mõtlesin, et need hinnad võiks olla pigem lõbusad ja lustlikud. Inimene sai ise valida, millise summaga toetab, sest see oli rangelt vabatahtlik. On tore, et leidus inimesi, kes sellise toetamisaktsiooni ette võtsid.“