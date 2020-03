Adele teeb septembris comeback'i? 

Novembris Eestis esineva ansambli One Republic liider Ryan Tedder teeb Adele'iga lauljanna neljandal albumil koostööd. Ta oli ka Adele'i hittide "Rumour Has It" ja "Remedy" kaasautor ja produtsent.

Tedder on vandunud, et ei iitsata ühisest projektist midagi, küll aga kinnitas ta The Sunile, et Adele'i hääl kõlab paremini kui iial.