Inimesed U2 täht Bono pühendas koroonakriisis heitlevale Itaaliale laulu Toimetas Triin Tael , täna, 15:55

Bono Foto: AFP/Scanpix

Iiri rokkar Bono avaldas üle kolme aasta esimese uue laulu. "Let Your Love Be Known" ("Anna oma armastusest teada") on pühendatud itaallaste kannatustele koroonapandeemias.