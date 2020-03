Ott Lepland virtuaalkontserdist: mul oli isegi väike pabin sees 

Ott ütleb, et kui kontsert välja kuulutati, sai juba siis osaks suur tähelepanu ja võis oodata päris suurt publikuhulka. „Lõpuks jälgis nii Facebooki kui Instagrami vahendusel mõlemas kanalis pidevalt kontserti umbes 5000 inimest. See on päris suur number ja järelvaatamistega veel kindlasti kasvab. Neljapäevaks oli Facebookis vaatamiste arv juba 65 000, lisaks vaatajad Instagramis.“

Paljud teisedki Eesti artistid on otsustanud ülekande teel kontserte anda ja Ott usub, et teeks seda mõne aja pärast isegi uuesti. „Minu jaoks oli see väga sümpaatne formaat. Kuna esimene kontsert alles eile toimus, siis ma ei oska täpsemat toimumisaega muidugi praegu öelda.“ Kui palju kontserte Otil endal aga praeguse eriolukorra ajal ära on jäänud? „Mõned ikka on, aga suurem osa on lihtsalt edasi lükatud, hetkeseisuga valdavalt maikuusse. Ära on jäänud ainult paar kontserti. Eks kontserdikorraldajad ja inimesed, kes on esinema kutsutud, vaatavad jooksvalt, kuidas olukord kujuneb.“