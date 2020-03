Paris Jackson annab nõu, kuidas karantiinis istudes depressiooni ennetada 

Paris on oma isa surmast saadik aastaid vaimse tervise probleemidega võidelnud. Aeg-ajalt on ta pidanud maailma eest peitu pugema ning teab seetõttu, milliseid hingehädasid kodus redutamine tekitada võib.

TMZ.comile antud kiirintervjuus toonitas Paris: füüsiline isolatsioon ei tohi muutuda vaimseks. "Praegune olukord on üsna keerukas, sest meie, inimesed, oleme loomult sotsiaalsed olendid. Seetõttu elamegi kogukondades ja hõimudes." Popikuninga tütar soovitab inimestel internetis teistega suhelda. "Elame õnneks ajastul, mil haridust on nii hõlbus saada, võid rääkida inimesega teisel pool maailmas - see aitab teiste inimestega sidet hoida."

Parise sõnul on ärevuse ohjeldamiseks miljoneid võimalusi. "Igaühe toimetulekuoskused on erinevad, kuid julgustan kõiki inimesi neid proovima." Üksindustunde peletamiseks on Parisel veel üks nipp: "Maalimine mõjub vapustavalt hästi, igasugune eneseväljendamine on hea."