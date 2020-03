Saund NALJAHAMBAD TEGUTSEVAD! Laura Põldvere ja Koit Toome „Verona“ sai koroonakriisis uue kuue Ohtuleht.ee , täna, 13:36 Jaga: M

Koit ja Laura Eurovisionil Foto: Andres Putting/EBU

Kolmapäeval selgus, et maikuus Rotterdamis toimuma pidanud Eurovisioni lauluvõistlus jääb ära. Eurofännid on muidugi kurvad, kuid ka loovad - Laura Põldvere ja Koit Toome 2017. aastal Eurovisionil kõlanud lugu "Verona" on saanud uue kuue!