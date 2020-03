Inimesed Olav Osolin: ärge muretsege Uku Suviste, vaid Filipp Kirkorovi pärast Ohtuleht.ee , täna, 12:41 Jaga: M

Olav Osolin Foto: Tiina Kõrtsini

Kolmapäeval tuli uudis, et tänavune Eurovisioni lauluvõistlus jääb ära. See oli muidugi hoop Uku Suvistele, kes on mitmel korral püüdnud Eurovisionile pääseda. Olav Osolin viskab aga sotsiaalmeedias nalja, et muretseda tuleks hoopis Ukuga koostööd teinud Filipp Kirkorovi pärast.