SÜNNIPÄEVAKINK: Weinstein viidi Buffalo vanglasse pikka karistust kandma 

Alles hiljaaegu Hollywoodi mõjuvõimsaima mehe tiitlit kandud eksprodutsent viidi küll pärast karistuse teadasaamist haiglasse, kuna tema vererõhk oli üles hüpanud. Ent peagi oli ta tagasi Rikers Islandi türmis, kust ta nüüdseks on toimetatud New Yorgi osariigi suuruselt teise linna Buffalo lähistel asuvasse kinnisesse vanglasse Wende Correctional Facility.

Briti kõmulehe Daily Mirror andmeil on see Weinsteini jaoks tuttav kant - seal möödusid tema kolledžiaastad ning just seal alustas ta tegutsemist meelelahutustööstuses. Kontserdipromootorina tõi ta Buffalosse sellised staarid nagu Frank Sinatra ja Rolling Stones.