Promootor Roman Demchenko: teeksime veebikontserte hea meelega rohkem, aga liiga palju asju on meie vastu 

„Tagasiside oli meeletu nii kohalikult publikult, kes on kontserti pikalt oodanud, kui ka rahvusvaheliselt underground’i skeene kogukonnalt. Kindlasti mängis selles suurt rolli fakt, et võtsime koos bändiga vastu otsuse, et ei anna alla ega tühista kontserti ajal, kui kõik seda järjest teevad, vaid teeme midagigi, kas või lihtsalt prooviruumi-kontserdi kümnele sõbrale. Lõpuks jõudsime ideeni, et võiks teha otseülekande,“ räägib Demchenko.