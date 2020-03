Saund Philly Joe’si omanik Reigo Ahven: kogu heli- ja videolahendus valmis esimesele veebikontserdile eelnenud ööl Terttu Jazepov , täna, 10:59 Jaga: M

GALERII

Reigo Ahven Foto: TEET MALSROOS

„Ma olen algusest peale lubanud seda klubi pidada 30 aastat. Kuus aastat ja kaks kuud on kenasti õnnestunud sõna pidada. Edasi peame olema adaptiivsed, julged ja empaatilised. Ma kavatsen oma sõna pidada ja olen pehmelt öeldes veendunud, et ka sellest kriisist tuleme me püstipäi ja oluliselt targematena välja,“ räägib jazzklubi Philly Joe’s omanik ja muusik Reigo Ahven.