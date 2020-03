Prints Harry ja hertsoginna Meghan tegid liigutava avalduse 

"Käsil on ebakindlad ajad," nendib Sussexi hertsogipaar. "Ja nüüd vajame me üksteist rohkem kui eales. Vajame üksteist selleks, et leida tõde, toetust ning tunda end ajal, mis ausalt öeldes võib päris hirmus paista, vähem üksildasena."

"Me räägime tihti kaastundest. Kõigi meie elu on mõnel moel sellest [koroonakriisist] mõjutatud, see ühendab meid üle maailma. Praegu on vastuvaidlematult tähtis see, et me üksteist ja oma kogukondi osavõtlikult ja heasüdamlikult kohtleksime. See jääb lähinädalaiks meie juhtpõhimõtteks." Sussexi hertsogipaar lubab edaspidi jagada infot ja ressursse, kuidas ebakindlal ajal toime tulla - nad avaldavad sotsiaalmeedias usaldusväärsete ekspertide poolt tulnud infot ja fakte ning tutvustavad meetmeid, kuidas end ja oma peret tervena hoida. Ühtlasi lubavad nad teha koostööd organisatsioonidega, kes meie vaimset ja emotsionaalset heaolu toetavad.