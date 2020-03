Juba teisel „Troonide mängu“ näitlejal diagnoositi koroona 

"Nii kurb, et meie lavastus ja nii paljud teised üle maailma on Covid-19-pandeemia tõttu ära jäänud," kirjutas Ellaria Sandi osatäitja Varma, kes pidi Londonis Playhouse Theatre'is üles astuma Tšehhovi "Kajakas". "Loodame varsti tagasi olla ning palume teil kõigil (ja valitsusel) meid toetada, kui see juhtub. Fööniks/Kajakas tõuseb tuhast. Olen sellega voodis ja see pole tore. Olge terved ja kaasinimeste vastu kenad."