Katrin Keisermann!? Katrin Karisma paljastab: minu vanaisa maksis palju raha, et perekonnanimi Karisma ei leviks 

„Kui vanaema mulle seda lugu rääkis, ütles ta, et vanaisa maksis palju raha, et seda nime ei levitataks. Ilmselt ta ostis, ma ei tea, kuidas see käis,“ räägib Katrin Karisma. „Igal juhul seda on vähe – minu vennal, vennalastel ja minul.“ Karisma vanaisa oli raamatukaupmees, kellele kuulus raamatupood Raekoja platsis. „Vanaema ütles, et tänu sellele, et nimi sai eestistatud, pääsesime meie Siberisse saatmisest. Minu isapoolsetel esivanematel oli Kullamaal Karjamaa talu ja Karjamaast tuletati Karisma,“ räägib näitlejanna.

Nii tegi ka Koit Toome vanaisa Herbert – Tomassovist sai Toome. Koit on uhke, et tema nimi on läbinisti eestipärane. „Vanasti ma ei olnud, olin natuke õnnetu, et mul on selline nimi. Lasteaias ja koolis sai kõvasti narritud, ma olin selle Koiduga natuke hädas," räägib laulja.

Nimesid sai valida lausa kataloogist ja just sealt said oma uue perekonnanime Mart Helme vanemad. „Minu ema oli Hendriksmann ja isa Perman või vanemas versioonis Pärgmann. Tehti ettepanek mitte võtta saksapärast nime, vaid eestipärane, ja anti kataloog,“ räägib Mart Helme. Tema vanemad ajasid näpuga järge ja vaatasid, et Helme tundub tore nimi. Lõuna-Eestis asuva kohanimega Helme ei ole Mardi sõnul neil mingit pistmist.