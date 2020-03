„PUUDUTA MIND“ | Jana Sandberg: kui oled justkui surnust üles ärganud, oskad elusolemise eest tänulikuk olla 

"Probiootikumidel on hulgaliselt kasulikke omadusi: need aitavad toitu seedida ning toitainetel organismi imenduda, väljutavad mürkaineid, vähendavad põletikke ning tõstavad inimese immuunsüsteemi võimet viirustega toime tulla," räägib terviseedenduse asjatundja ning koolitaja Jana Sandberg.

„Kui inimene on surnust üles ärganud, teeb see ta lõpuks elusolemise eest tänulikuks. Tean nüüd, mis tagajärjed on sellel, kui oma tervisest ei hoolita,“ ütleb Jana. Ühtlasi teab ta, milleks oli läbielatu vajalik. „See kõik oli omamoodi tõuge minu praeguse elu juurde. Olen oma toitumist ja eluviisi täielikult muutnud, olen uurinud tervist toetavate probiootikumide kohta.

Seda, et inimese vaimse tervise ja soolestiku mikroobikoosluse vahel on otsene seos, väidavad ka teadlased, kuid just isiklikult läbielatu inspireeris mind õppima mikrobioomikat. Inimese vaimse ja füüsilise tervise seostest annan loenguid nii koolides kui ka ülikoolides, samuti inimestele, kellele saan oma kogemusele toetudes abiks olla,“ on Jana oma elutee teiste aitamise näol üles leidnud.

Jana elurõõmu ja tugeva tervise taga on probiootikumid – organismi kaitsevägi

Jana elurõõmu, tugeva tervise ning kauni välimuse saladuseks olevad probiootikumid on suureks abiks ka praegusel viiruste hooajal, kuna tugevdavad olulisel määral keha immuunfunktsiooni. Praeguseks on teaduslikult tõestatud, et umbes 70% immuunrakkudest asub seedeelundkonnas ja probiootikumid toetavad just neid immuunrakke, tõrjudes muu hulgas välja ebasõbralikke külalisi.

Soolestik on immuunsüsteemi esimene kaitseliin ja tervise säilitamiseks peab heade ja halbade bakterite suhe olema vähemalt 85:15. Selle suhte saavutamine on tavatoitumise, stressirohke elustiili ja liiga kergekäelise antibiootikumide tarvitamisega harva võimalik, kuna kõik need tegurid mõjuvad probiootilisele populatsioonile kurnavalt.