Uku Suviste Eurovisioni ärajäämisest: võimalik vaid Uku Suvistega. Muidugi on mul kahju 

Uku jaoks pole Eurovisionile pääsemise püüdlused hästi läinud – ta on saanud „Eesti laulult“ disklahvi, jäänud teiseks ja nüüd, kui võistlus õnnestus võita, jääb Eurovision ära. „Kui sellest teha telesaade, pakuks see konkurentsi saatele „Võimalik vaid Venemaal“ - „Võimalik vaid Uku Suvistega,“ naerab Uku. „Mul on kahju, aga pean vaatama ka olukorra tõsidust, kus me praegu maailmas oleme. Kui ma saadan oma loo „Eesti laulule“, on see minu otsus, aga lugu, mis läheb Eurovisionile, ei vali mina. Ma saan omale green room'is paarkümmend häält anda, aga see on kõik. Selle valiku on teinud rahvas. Kas ma olen õnnetu? Mul on tunne, et ma olen pisike mutrike, kes tunneb tänu ja kahju inimeste poolt, kes hääletasid ja kaasa elasid. Ma väga tahaks loota, et see usaldus ei jää tasumata.“

Keset intervjuud liitub Skype'i vahendusel „Ringvaatega“ ka „Eesti laulu“ peaprodutsent Tomi Rahula, kes teatab, et võistluse tiim on otsustanud, et Uku saab automaatselt järgmise aasta „Eesti laulu“ poolfinaali. „Võimalik ainult Uku Suvistega,“ naerab Uku sellise asjade käigu peale ja lubab, et osaleb kindlasti, kui koht juba niimoodi kätte anti.