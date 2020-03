VIDEOINTERVJUU | Rannamaja Kerli: ma ei saa tänaseni aru, miks klassikaaslased mind nii jubedalt vihkasid 

Tõsieluseriaal “Rannamaja” saab ka järje “Rannamaja: raju reede”, mis jõuab eetrisse kevadhooajal, kuid striimimisteenuse Go3 tellijatel on võimalik uue sarja episoode vaadata juba praegu.

Kutsusin Rannamaja-Kerli väikesele veinile Balti Jaama turu ühte šikimasse poodi Vintage Fankadelik

Uurisin, mis sorti tegelasega tegu ja kas see mida nägime "Rannamajas" ja näeme “Rannamaja: rajus reedes” on tõde või lihtsalt näitemäng vaatajate ärritamiseks. Kuna Kerli on Sindi tüdruk ja armastab pidutseda Pärnus, siis käisime ka seal kaemas tema lemmiklokaale ja lõõgastumiskohti.

Tere tulemast Tallinnasse Pärnu neiu!

Ma tänan!

Kas kodukandis oled nüüd tuntud, kui Rannamaja Kerli? Kas see nimi on sulle külge jäänud ja kui kole või tore see on?

Jah, selle järgi enamasti mind täna kutsutakse, aga tüütab suhteliselt ära juba.

Samas läksid tõsielusaatesse vabatahtlikult, keegi püssitoru ette sind ju ei pannud?

Tõsi ta on, ise olen edev.

Siis võisid ka aimata, et ülejäänud elu tuleb sul elada Rannamaja Kerlina?

Jah, ma teadsin seda. Miks ma sinna läksin? Ikka kogemuse pärast. Et teada saada, mis tunne on olla kaamera ees ja tuhandete silmapaaride vahtida-kommenteerida. Päris vägev oli, mulle meeldis!

Vaatajatele sai kiiresti selgeks, et oled otsekohene tüdruk, kes millegi ees risti ette ei löö. Põrutasid ühes avameelses intervjuuski, et kui kaamerad surisema hakkavad, siis sul vajuvad jalad iseenesest laiali.