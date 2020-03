Olavi Pihlamägi: „Otsus Eurovision ära jätta ei tundu olevat kõige targem.“ 

„Nüüd läheb 41 laulu omaette uitama ja jääb kasutamata. Tegelikult võinuks need siiski mingisse järjekorda panna, et rahvas saaks hääletada. Miks, kurat, seda ei tehta? See on hämmastav, aga ehk on korraldajad paanika taustal teinud otsuseid lihtsalt emotsiooni pealt. Otsus ärajätmiseks on võib-olla õige kohapeal toimuva lauluvõistluse kohta, kuid ehk peaksid Eesti korraldajad pakkuma EBU-le idee teha lauluvõistlust teistmoodi – et oleks mingisugunegi võistlus ja hääletus. Muidu on teleriekraan maikuu kolmel õhtul täiesti tühi.“