Juhan Paadam Eurovisionist: „Ära jäänud ei ole lauluvõistlus seni kunagi, nüüd on loodud pretsedent." Aigi Viira , täna, 17:24

MÕTLIK: „Telesaatele, millel on 200 miljonit vaatajat, pole kunagi olnud omane ära jääda. Ära jätta ju võib, aga pärast seda on jube keeruline tagasi tulla.“ Foto: Stanislav Moškov

Kui Euroopa oma kõige suurema telesaatega ehk Eurovisioni lauluvõistlusega alla annab, muutub koroonaviirusest räsitud inimeste meel vägagi mustaks, tõdes Eurovisioni ekspert Juhan Paadam paar päeva enne uudist, et Euroopa laulupidu jääb siiski ära. „Ära jäänud ei ole lauluvõistlus seni kunagi, nüüd on loodud pretsedent,“ sõnab ta. „Praegu on situatsioon keeruline. Ma ei ole küll reegleid üle vaadanud, aga seal on punkt, et lauluvõistlus saab toimuda igas mõttes stabiilses riigis. Praegu on kogu Euroopa ühe viirusega destabiliseeritud.“ Tõsi, Paadami sõnul kuulub lauluvõistluse olemusse seegi, et alati on olemas erinevad variandid, millest kõige viimane on ärajätt.