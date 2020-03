JÄÄB ÄRA! Sel aastal Eurovisioni lauluvõistlust ei toimu. Tomi Rahula: mul on Ukust kahju

Eestit tänavu esindama pidanud Uku Suvistele teatas uudisest „Eesti laulu“ peaprodutsent Tomi Rahula. „Noh, ta hakkas naerma selle peale,“ muigab Tomi ja ütleb et tänasel päeval on tähtis see, et inimesed oleksid terved, elus ja kõik oleks hästi. „Loomulikult on kahju, et asjad ära jäävad,“ sõnab Tomi ja ütleb, et tal on Ukust muidugi kahju. „Uku võtab asja mõistusega, ta on hästi meeldiv, tore ja igavesti vahva inimene. Kindlasti on tal kahju, aga ta ei ole seda tüüpi inimene, kes peaks vimma või läheks tohutusse stressi. Elu läheb edasi ja võimalused võita on ju nii kaua, kuni „Eesti laul“ ja Eurovision on olemas ehk igavesti.“