Suunamudija Kristina Pärtelpoeg: hetkel mul õnneks koostöid tühistatud pole 

Kristina Pärtelpoja sõnul tal reklaamikliente, kellega ta oma sotsiaalmeedia kaudu koostööd teeb, ära kadunud ei ole. "Reedel sain just ühe juurde hoopis."

Jutud majanduslangusest hetkel naist veel ei kimbuta. "Praegu väga ei tekita muret, kuna ma saan emapalka pluss mul on kindel palk TV3s, aga eks ma veits arvestan ikka, et muid koostöid ei pruugi enam nii palju tulla. Rahaga katsun ikka kokkuhoidlikult ringi käia," sõnab Kristina, kes on enda sõnul koju kogunud lapsele piimapulbrit, mähkmeid – endale kuivaineid, vett ja veini.