Printsess Sofia manitseb käsi pesema - aga püüab tähelepanu hoopis millegi muuga 

Nimelt pesevad pisiprintsid käsi erilise kraanikausi kohal: see on imposantselt must ja messingist kraaniga. Prints Carl Philip on õppinud graafilist disaini, nii et ilmselt annab kuningliku noorpaari elamises tooni just tema lihvitud maitse. "On selge, et vannituba on viimase peal remonditud," märgib väljaanne Svensk Dam ning märgib, et tegu on esimese fotoga Carl Philipi ja Sofia kodust Villa Solbackenist pärast selle remonti.