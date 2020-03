RAHVAS ON TULIVIHANE: sotsiaalmeediatäht filmis end lennuki prill-lauda lakkumas 

TikToki videokeskkonna kasutaja Ava Louise, kel on seal üle 23 000 fänni, utsitab oma videot jagama ning nimetab seda koroonaviiruse väljakutseks. "Et inimesed teaksid, kuidas lennukis korralikult hügieeni eest hoolitseda."

Ajakirja People teatel on Ava Louise varemgi sotsiaalmeediakommentaatorite meelehärmi vallandanud. Näiteks säutsus ta Twitteris, et erinevalt geidest ja rikastest blondiinidest ei saa tema koroonaviirusesse nakatuda. 13. märtsi postituses kuulutas neiu, et koroonaviirus on ainult vaeste jaoks. "Ma olen nii rõõmus, et koroonaviirus kõik vanad inimesed maha tapab. Ma loodan, et järgmisena tapab ta minu - siis ma ei muutu eales koledaks!"