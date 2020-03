Reese Witherspooni õudused lapsnäitlejana: „Mind rünnati ja ahistati.“ 

Kui Witherspooni intervjueerinud menukirjanik Ann Patchett küsis, kas Reese'i meelest on ohtlik lapsnäitleja olla, ei mõistnud too esmalt, mida selle küsimusega mõeldakse. "Ah soo. Minuga juhtus halbu asju," tunnistas Witherspoon. "Mind rünnati, ahistati. See polnud üksikjuhtum. Hiljuti küsis üks ajakirjanik minult selle kohta. Ta ütles: "Miks te siis sellest varem ei rääkinud?" Ja mulle tundus: huvitav, sa räägid inimesega, kes on midagi sellist üle elanud, ja kritiseerid siis seda, kuidas ta sellest rääkda on otsustanud. Inimene räägib oma loo siis, kui ta on selleks valmis."