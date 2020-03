Amal Clooney disainerist õde äritseb 33dollariliste koroonamaskidega  

Tala Alamuddin on pälvinud kriitikat, kuna tema luksuslikud leopardi-ja kamuflaažmustriga kaitsemaskid Le Masque maksavad veebipoes Totally TALA 33 dollarit. "Kui kuulsin, et maske ja WC-paberit napib, mõtlesin: "WC-paberit ma ise teha ei saa, küll aga maske,"" seletas Singapuris elav disainer New York Postile. "Püüdsin lihtsalt oma panust anda."

Tegu pole küll ametlike kaitsemaskidega, mis tõesti viiruste vastu kaitseksid, kuid Tala kiidab, et mask istub hästi ees. "See kaitseb nii palju kui võimalik ... Ikka parem kui mitte midagi. Miks mitte lisada nukral ajal ellu rõõmu ja midagi, mis näeb hea välja? See on väike hea tuju süst. Muud ei midagi."