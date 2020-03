Tom Hanksi koroonasümptomid on nädal pärast diagnoosi endised 

63aastane näitleja ja tema kaasa olid Austraalias viis päeva haiglaravil. Teisipäeval kirjutas Hanks: "Hea uudis: nädal pärast positiivset analüüsi on sümptomid karantiinis enam-vähem samad mis enne. Palavikku pole, aga on nõme olemine."

Hanks kirjeldas oma elu üürielamises: "Voldin pesu kokku ja pesen nõusid, misjärel tukun diivanil." Meelelahutust ja ühtlasi -härmi pakub Oscari-võitjale kaardimäng. "Halb uudis: mu naine Rita Wilson on gin rummy's mulle kuus korda pähe teinud ja juhib 201 punktiga."

Õnneks on Tomil Austraalias kaasas kirjutusmasin Corona (!). Kirjutusmasinaid kollektsioneeriv staar on kirjutanud neist lausa raamatu "Ebaharilik šrift" (e. k. 2018). "Me kõik oleme selle supi sees koos," toonitab ta oma fännidele. "Tasandage koroonakõrverat."