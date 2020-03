Enn Kunila: 60 aastat tagasi nähtud Konrad Mägi maali näen siiani unes 

„See on ka üks põhjustest, miks me siin oleme. Jälg toonasest külaskäigust muuseumisse püsib tänini. Mida kinnitab seegi, et ma seda maali „Merikapsad“ ja seda käiku näen ka unes. Need on olnud kõige ilusamad värvilised unenäod,“ tunnistas Kunila.