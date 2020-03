Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Elo Tuglas märkas Marati suurskandaali 

„Praegu on päevakorral „siidivendade“ protsess. Nimelt on Marati kudumisvabrikusse salamahti toormaterjali muretsetud, kangaiks kootud ja siis niisama altkäe kogu riigis rahaks tehtud. Sosistatakse tohutuist summadest, altkäemaksudest ja nüüd katseist kohtuprotsessi summutada,“ kirjutab Elo Tuglas Prantsu päeviku ümberjutustamise vahel.

Paar päeva hiljem märgib ta: „Siidivendade protsess venib ja venib – just nagu siid isegi.“ Rudolf Sirge käis Tuglastel külas ja rääkis, et ainuüksi Eestis müüdust said Marati petised enda tasku pista 83 miljonit rubla. Sirge selgitas: toorsiidi tonn maksab 2000 rubla, aga sellest salamahti kootud kanga hind on juba 280 000.