VEEBIKONTSERDID: folklooriklubi Maatasa õpetab virtuaalselt vanu seltskonnatantse

Folklooriklubi Maatasa kutsub kõiki 28. märtsi õhtul kell 20 seltskonnatantse tantsima. Kui elutoa põrandal nii paari-kolme rumba ruudu jagu ruumi on, siis mahute kindlasti tantsima vanu seltskonnatantse, millest Maatasa varrukad otse pulbitsevad! Säärane peokatsetus on esmakordne ja hoiame tema sünni juures siis silmad pärani, et saaksime eriolukorra järel ühisel tantsuplatsil meenutada, kuidas ohjad meida hoidsid ja köied meida köitsid. Teeme kammitsatega koostööd ning naudime kodudest voogedastusi ja kultuurist kihisevat veebi! Tartu tantsuklubis saab tantsida ja õppida peamiselt 19. sajandi teise poole ning 20. sajandi alguse tantse ja tantsulugusid.