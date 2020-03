"Ma olen vist imelik inimene, aga mulle kind of meeldib see olukord. Muidugi ei meeldi mulle, et inimesed on haiged ja jäävad haigeks. Mulle meeldib, et kõik minu ümber on kuidagi rahulikud. Ma ei pea muretsema, et jään mingist heast üritusest ilma ja ei pea kogu aeg tõmblema," räägib Hunt.