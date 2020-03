Eurovision lükkub kuu võrra edasi? „Postkaartidele“ tõmmatakse kriips peale? 

Wiwibloggsi teatel on üsna kindel see, et tänavu jäävad filmimata nn postkaardid, mis on 2013. aastast peale artiste tutvustanud. Tavaliselt on tutvustusvideod vändatud Eurovisioni korraldajariigis, kuigi aeg-ajalt on ka eurolaulikutel endi kodumaal. Rotterdami Eurovisioniks oli plaan filmida kõik klipid Hollandis. kuid nüüd on sellest taganenud juba vähemalt kaks riiki: Iisrael ja Leedu. Koroonaviiruse leviku tõttu suletud riigipiirid ja üldkarantiinid muudavad algse plaani teostumise järjest ebatõenäolisemaks, märgib Wiwibloggs. Filmivõtted olevat tühistatud.