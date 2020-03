Vanessa Paradis kinnitab, et Depp ei teeks kärbselegi liiga 

Depp nõuab oma eksnaiselt Amber Heardilt kohtu kaudu 50 miljonit dollarit laimu eest. "Kariibi mere piraatide" täht võttis kohtutee ette pärast Washington Postis ilmunud arvamusartiklit, kus Heard kirjeldas end koduvägivalla ohvrina. Deppi väitel vägivallatses hoopis Heard tema kallal, mitte vastupidi.

Nüüdseks on The Blast avaldanud katkeid ka Deppi kauase elukaaslase Vanessa Paradis' tunnistusest. "Olen tundnud Johnny Deppi üle 25 aasta," kirjutas prantsuse laulja ja näitleja kohtudokumentides. "Oleme 14 aastat elukaaslased olnud ning kasvatanud koos üles kaks last. Olen kõik need aastad tundnud Johnnyt heasüdamliku, tähelepaneliku, helde ning mittevägivaldse inimese ja isana."