Linnafestivali GROM MMXX esinejate hulka lisandus Inglismaa duo Sleaford Mods Toimetas Terttu Jazepov , täna, 16:30

Sleaford Mods Foto: Pressimaterjal

12.-13. juunil Tallinnas toimuva uue linnafestivali GROM MMXX järgmiseks suureks nimeks esinejate hulgas on Sleaford Mods. “Vaieldamatult, absoluutselt, kindlalt maailma kõige kõvem rock’n’roll bänd,” on neid kiitnud Iggy Pop.Sleaford Modsi kuuluvad Jason Williamson ja Andrew Fearn. Kõigest kuue aastaga, kui Jason loobus bürokraaditööst, on Sleaford Modsist saanud pidurdamatu Briti muusika edulugu. Nad on teravad, nutikad ja naljakad ning see kõik võtab vormi kiirgavas energias nii plaadil kui ka kontserdil. Praegusele edetabeliedule mõeldes pole paremat meeldetuletust kui nimevalik debüütalbumiks - “Wank”.Duo sõitis terve eelmise aasta laineharjal, alustades edetabelite esikümnesse jõudnud albumiga “Eton Alive” ja lõpetades väljamüüdud kontserdiga Hammersmith Apollos, mis on GROM festivaliga võrreldes mitmekordse mahutavusega. Sleaford Mods on üks bändidest, kelle võib südamerahus pista suvalise publiku ette ja arvestada rahva massilise Slea