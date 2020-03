12 päeva meditatsioonilaagris viibinud Jared Letol polnud koroonast õrna aimugi! 

"Astusin eile täiesti teise maailma. Maailma, mis on igaveseks muutunud. Vapustav - kui leebelt väljenduda." Ühiskonda naasnud Jared on saanud sõnumeid sõpradelt ja pereliikmetelt üle maailma ning viinud end toimuvaga kurssi. "Loodan, et teiega ja teie lähedastega on kõik korras. Saadan kõigile positiivset energiat. Püsige toas. Püsige väljaspool ohtu.