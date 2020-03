Heidi Hanso sai koroonadiagnoosi: mul oli otsekontakt viirusekandjaga ja olin kindel, et olen nakatunud 

Heidi räägib, et tema lähikondne sai koroonaviiruse diagnoosi ja just nii hakkas naine kahtlustama, et võib ka ise viirusekandja olla. „Erinevalt minust oli tema täitsa haige. Mina ei ole üldse mingite sümptomite käes kannatanud peale nohu ja sellise kummalise põletustunde kopsudes. Lõhna ja maitset ma ei tunne. Terviseamet aga ütleb, et see on ka üks uus sümptom, mille üle paljud kurdavad.“ Heidi sõnab, et veetis üle-eelmisel nädalavahetusel aega Saaremaal Mullifestivalil ja oli üsna veendunud, et on isegi nakatunud, kui tema lähikondsel, kellega festivali ajal hotellituba jagas, koroonatest postiivseks tunnistati. „Tundsin end halvasti küll – tugev vesine nohu, nina limaskestad olid paistes, põsed õhetasid, jõuetus. Köhima otseselt ei ajanud ja palavikku polnud rohkem kui 37,3,“ räägib ta.

Testijad tulid kolme tunniga

Heidi helistas kiirabisse laupäeva hommikul ja umbes kolm tundi hiljem jõudsid testijad temani. „Kiirabi oli mu hoovil, sinised skafandrid seljas, nagu tulnukatel. Lapsed tegid aknal pilti, neil oli põnev.“ Hanso sõnul oli ta üks viimastest, keda Saaremaal veel kodus testiti. „Kuressaare haigla muutis taktikat ja teatas, et peaks minema Kuressaarde. Ma olin tegelikult natuke üllatunud, et tuldi, sest olin valmis juba linna sõitma.“ Testi tulemused sai Heidi esmaspäeval. „Lugesin meediast, et laupäeva statistika on tulnud, mulle pole helistatud, jõudsin juba hõisata, et kõik on korras. Siis helistas võõras number ja terviseamet teatas, et minu test tuli positiivsena tagasi.“

Paanikasse Heidi enda sõnul ei läinud. „Kuna otsekontakt oli ja ma olen läbi lugenud kõikvõimalikud artiklid ja terviseuuringud selle haiguse kohta, olin üsna kindel, et ma siiski olen kandja. Oleksin olnud üllatunud, kui oleks vastupidi olnud.“ Heidi kiidab terviseameti töötajaid, kes andsid väga professionaalsed juhised, mida edasi teha. „Minu sümptomid olid tõesti imemalbed ja teistel tuttavatel, kellega olen rääkinud – välja arvatud see lähikondne, kellel oli köha ja 39 palavik – on olnud samamoodi. Iga teine külmetushaigus on sada korda hullem. See muidugi ei tähenda, et teistel vanusegruppidel hullemini minnna ei võiks.“

Üks juhis, mis Heidile edasiseks anti oli loomulikult kahenädalane karantiin. „Lisaks jälgida väga oma tervist, vahepeal pisikeste lonksudega vett juua, desinfitseerida-desinfitseerida ja käsi pesta. Klassikalised soovitused, mida inimesed peaksid iga viirushaiguse puhul nagunii tegema.“ Heidi ütleb, et jäi poolteadlikusse karantiini juba tegelikult reedel. „Otsustasin, et kuna mul on olnud lähikontakt, siis austusest inimkonna vastu istun ma üksi kodus. Reede lõunast saati pole ma ühtegi mittevajalikku inimest näinud.“

Supikuked ootavad oma järge