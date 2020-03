Kuldvaarikate jagamisel tegi platsi puhtaks „Cats“ 

"Rambo: Viimane veri" pälvis halvima re-make'i, plagiaadi või järje auhinna. Halvimaks meesnäitlejaks kuulutati John Travolta ("The Fanatic", "Trading Paint"), halvimaks naisnäitlejaks Hilary Duff ("The Haunting of Sharon Tate"). Razzie'de stammlaureaat Eddie Murphy teenis filmiga "Dolemite Is My Name" tiitli "Razzie Lunastaja".