ŠOKK SUPERSTAARISAATES: rase lauljatar teatas, et annab lapse ära 

Amber avaldas Katy Perryle ning teistele "American Idoli" žüriiliikmetele Lionel Richiele ja Luke Bryanile muljet, esitades Etta Jamesi pala "Trust In Me". Ajakirja People teatel on Amberi rasedus jõudnud 38. nädalasse ja tulekul on tüdruk. Kuid 23aastane lauljahakatis loobub oma lapsest. "Ma pole veel valmis emaks saama," seletas ta.

Amber seletas videomontaažis, et tal on seljataga raske lapsepõlv. "Ema pani suurema osa minu elust narkotsi. Nii et mind kasvatas vanaema." Lauljatar tunnistab, et viimasel paaril eluaastal oli temagi paras elupõletaja. "Käisin väljas ja jõin kõvasti. Sattusin elumere lainetesse." Rasedus on talle aga näidanud, mis inimene ta tegelikult on. "Mul on aega olnud järele mõelda ja elu pikemas perspektiivis vaadelda: on päevi, kui mul pole taskus isegi 20 dollarit. Kui ma pole valmis emaks saama, miks ma siis last seda kõike üle elama sunnin, mõistate?"

Fiedler tahab anda tütrele perele, kes saaks lapsele võimaldada, "kõike, mida ta tahab". "Mina seda ei saa. Ma loodan, et ta mõistab tulevikus, et püüan talle kõige paremat korraldada."

Amber toonitab, et tema ema on suutnud neli aastat kaine olla ning nende suhted on paranenud. Selles on tähtis roll kõhubeebil. "Mu beebi päästis mu - mul oli aega elu üle järele mõelda. Ta tõesti päästis mu."

Katy Perry väljendas muret, et "American Idoli" Hollywoodi voor algab nädal pärast seda, kui Amberi laps peaks sündima. "Jah, mul on selline tunne, et kõik laabub, kui nii on määratud," vastas lauljatar.