Inimesed Maailma seksikaimal mehel diagnoositi koroonaviirus Toimetas Triin Tael , täna, 09:40 Jaga: M

Foto: SWNS/Scanpix

Nimekas briti näitleja Idris Elba (47) teatas sotsiaalmeedias, et tal on diagnoositud koroonaviirus. Tunamullu USA ajakirjalt People maailma seksikaima mehe tiitli pälvinud Elba kinnitab, et tunneb end seni hästi ega kannata ühegi sümptomi all.