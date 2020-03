„PUUDUTA MIND“ | Toitained, mis tagavad tugeva immuunsüsteemi ka kõige raskemal ajal 

Allpool peatub saadet "Puuduta mind" väisanud toitumisterapeut Jaanika Tapver lähemalt nendel toitainetel, mille puudus mõjutab otseselt immuunsust. Nagu me teame, on ka koroonaviirus seotud inimese immuunsüsteemi tugevuse ja vastupidavusega.

A-vitamiin on infektsioonivastane vitamiin ja immuunsuse tugevdaja. Tugevad immuunsüsteemi mõjutajad on ka karotenoidid, millest paljud muudetakse kehas A-vitamiiniks. Need on looduslikud pigmendid, millest kõige tugevama A-vitamiini aktiivsusega on beetakaroteenid.